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Земельные участки в Fuezesabonyi jaras, Венгрия

13 объектов найдено
Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
Площадь 1 302 м²
€25,981
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Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
Площадь 1 304 м²
€25,947
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Земельные участки в Poroszlo, Венгрия
Земельные участки
Poroszlo, Венгрия
Площадь 1 463 м²
€25,947
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Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
Площадь 447 м²
€24,931
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Земельные участки 1 ванная в Шаруд, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Шаруд, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 000 м²
€1,70 млн
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Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
Площадь 2 770 м²
€51,107
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Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
Площадь 652 м²
€16,249
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Земельные участки в Poroszlo, Венгрия
Земельные участки
Poroszlo, Венгрия
Площадь 315 м²
€42,458
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Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
Площадь 1 214 м²
€17,560
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Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
Площадь 1 214 м²
€17,560
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Земельные участки в Ujlorincfalva, Венгрия
Земельные участки
Ujlorincfalva, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€23,619
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Земельные участки в Poroszlo, Венгрия
Земельные участки
Poroszlo, Венгрия
Площадь 987 м²
€14,434
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Земельные участки 1 ванная в Фюзешабонь, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Фюзешабонь, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 000 м²
€1,25 млн
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