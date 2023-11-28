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Дома в Fuezesabonyi jaras, Венгрия

27 объектов найдено
Дом 5 комнат в Poroszlo, Венгрия
Дом 5 комнат
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 170 м²
€275,192
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Дом 9 комнат в Poroszlo, Венгрия
Дом 9 комнат
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 210 м²
€353,818
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Дом 3 комнаты в Poroszlo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
€130,782
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Дом 1 комната в Шаруд, Венгрия
Дом 1 комната
Шаруд, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€42,458
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Дом 2 комнаты в Poroszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€71,026
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Дом 3 комнаты в Фюзешабонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фюзешабонь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€41,934
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Дом 2 комнаты в Каль, Венгрия
Дом 2 комнаты
Каль, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€31,188
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Дом 3 комнаты в Шаруд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шаруд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€43,244
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Дом 5 комнат в Poroszlo, Венгрия
Дом 5 комнат
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
€46,914
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Дом 3 комнаты в Шаруд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шаруд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€70,239
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Дом 3 комнаты в Poroszlo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€63,163
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Дом 3 комнаты в Poroszlo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€47,176
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Дом 3 комнаты в Poroszlo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€52,155
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Дом 10 комнат в Poroszlo, Венгрия
Дом 10 комнат
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
€139,089
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Дом 3 комнаты в Poroszlo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€13,078
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Дом 2 комнаты в Poroszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
€31,319
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Дом 7 комнат в Альдебрё, Венгрия
Дом 7 комнат
Альдебрё, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
€38,003
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Дом 3 комнаты в Шаруд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шаруд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
€104,573
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Дом 4 комнаты в Ujlorincfalva, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ujlorincfalva, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€39,313
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Дом 4 комнаты в Poroszlo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€78,600
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Дом 4 комнаты в Шаруд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шаруд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€78,364
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Дом 1 комната в Шаруд, Венгрия
Дом 1 комната
Шаруд, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
€34,071
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Дом 3 комнаты в Шаруд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шаруд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
€65,522
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Дом 2 комнаты в Poroszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€33,978
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Дом 4 комнаты в Poroszlo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€157,253
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Дом 2 комнаты в Poroszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€86,656
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Дом 2 комнаты в Шаруд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шаруд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€22,388
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Параметры недвижимости в Fuezesabonyi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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