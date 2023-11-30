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Жильё в Фот, Венгрия

квартиры
11
дома
17
28 объектов найдено
Дом 5 комнат в Фот, Венгрия
Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
€235,761
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Дом 4 комнаты в Фот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
€238,349
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Квартира 3 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€140,252
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Квартира 2 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€126,996
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Дом 5 комнат в Фот, Венгрия
Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
€166,765
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Квартира 3 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€166,765
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Дом 5 комнат в Фот, Венгрия
Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
€260,491
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Дом 3 комнаты в Фот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€125,617
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Дом 6 комнат в Фот, Венгрия
Дом 6 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
€416,974
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Дом 3 комнаты в Фот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€136,107
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Квартира 3 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€170,435
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Квартира 2 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€94,147
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Квартира 1 комната в Фот, Венгрия
Квартира 1 комната
Фот, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
€47,205
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Квартира 1 комната в Фот, Венгрия
Квартира 1 комната
Фот, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€67,922
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Квартира 2 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
€75,790
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Квартира 1 комната в Фот, Венгрия
Квартира 1 комната
Фот, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 15 м²
€39,075
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Квартира 2 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€67,922
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Дом 6 комнат в Фот, Венгрия
Дом 6 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
€238,645
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Дом 5 комнат в Фот, Венгрия
Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
€157,086
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Дом 5 комнат в Фот, Венгрия
Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
€170,435
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Дом 8 комнат в Фот, Венгрия
Дом 8 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
€652,997
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Дом 5 комнат в Фот, Венгрия
Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€314,435
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Квартира 3 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€141,614
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Дом 1 комната в Фот, Венгрия
Дом 1 комната
Фот, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€110,931
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Дом 5 комнат в Фот, Венгрия
Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€312,075
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Дом 3 комнаты в Фот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
€178,328
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Дом 5 комнат в Фот, Венгрия
Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 560 м²
€262,248
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Дом 11 комнат в Фот, Венгрия
Дом 11 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 660 м²
€496,907
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