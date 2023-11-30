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Квартиры в Dunaujvarosi jaras, Венгрия

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10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€72,716
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Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€59,495
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Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€73,774
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Квартира 1 комната в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 1 комната
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€49,976
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Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€55,264
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Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€79,062
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Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€55,264
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Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€63,461
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Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€52,620
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Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€52,299
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Параметры недвижимости в Dunaujvarosi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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