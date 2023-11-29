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Realting.com
Венгрия
Жилая
Dunakeszi jaras
Квартиры
Квартиры в Dunakeszi jaras, Венгрия
Квартира
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59 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2
1
49 м²
€149,871
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Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4
2
99 м²
€252,594
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Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3
1
55 м²
€96,946
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Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2
1
54 м²
€110,077
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Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2
1
47 м²
€147,237
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Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3
1
55 м²
€217,299
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Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
3
1
84 м²
€164,853
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Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4
2
160 м²
€235,879
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Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2
1
45 м²
€130,782
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Квартира 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
6
2
166 м²
€235,879
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Квартира 3 комнаты
Гёд, Венгрия
3
1
56 м²
€131,433
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Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4
1
78 м²
€178,844
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Квартира 3 комнаты
Гёд, Венгрия
3
1
66 м²
€139,335
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Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3
1
91 м²
€337,143
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Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2
1
51 м²
€102,460
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Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2
1
56 м²
An apartment on the ground floor is for sale in the Malomárok residential complex, within a …
€182,927
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Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2
29 м²
€101,406
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Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3
50 м²
€184,349
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Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
3
1
75 м²
€171,179
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Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
2
1
65 м²
€112,436
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Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
2
1
44 м²
€94,089
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Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
2
1
44 м²
€94,558
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Квартира 1 комната
Фот, Венгрия
1
1
19 м²
€47,411
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Квартира 1 комната
Фот, Венгрия
1
1
20 м²
€49,535
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Квартира 1 комната
Фот, Венгрия
1
1
28 м²
€68,219
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Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
2
1
31 м²
€76,121
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Квартира 1 комната
Фот, Венгрия
1
1
15 м²
€39,246
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Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
2
1
30 м²
€68,219
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Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
3
1
53 м²
€205,739
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Квартира 5 комнат
Гёд, Венгрия
5
2
114 м²
€244,692
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Параметры недвижимости в Dunakeszi jaras, Венгрия
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