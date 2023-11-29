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Квартиры в Dunakeszi jaras, Венгрия

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59 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€149,871
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Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
€252,594
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Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€96,946
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Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€110,077
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Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€147,237
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Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€217,299
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Квартира 3 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€164,853
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Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€235,879
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Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€130,782
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Квартира 6 комнат в Дунакеси, Венгрия
Квартира 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
€235,879
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Квартира 3 комнаты в Гёд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€131,433
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Квартира 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€178,844
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Квартира 3 комнаты в Гёд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€139,335
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Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€337,143
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Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€102,460
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Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
An apartment on the ground floor is for sale in the Malomárok residential complex, within a …
€182,927
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Квартира 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 29 м²
€101,406
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Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 50 м²
€184,349
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Квартира 3 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€171,179
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Квартира 2 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€112,436
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Квартира 2 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€94,089
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Квартира 2 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€94,558
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Квартира 1 комната в Фот, Венгрия
Квартира 1 комната
Фот, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
€47,411
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Квартира 1 комната в Фот, Венгрия
Квартира 1 комната
Фот, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
€49,535
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Квартира 1 комната в Фот, Венгрия
Квартира 1 комната
Фот, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€68,219
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Квартира 2 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
€76,121
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Квартира 1 комната в Фот, Венгрия
Квартира 1 комната
Фот, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 15 м²
€39,246
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Квартира 2 комнаты в Фот, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€68,219
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Квартира 3 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€205,739
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Квартира 5 комнат в Гёд, Венгрия
Квартира 5 комнат
Гёд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
€244,692
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Параметры недвижимости в Dunakeszi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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