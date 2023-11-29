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Квартиры в Дебрецен, Венгрия

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66 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€129,813
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€111,455
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Квартира 1 комната в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€74,714
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Квартира 4 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€180,951
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€91,524
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€125,617
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Квартира 3 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€99,654
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Квартира 4 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
€367,147
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€83,657
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€94,147
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Квартира 4 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€122,994
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€93,360
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€78,150
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€94,147
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Квартира 3 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
€259,625
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€112,740
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Квартира 3 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€104,899
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Квартира 4 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€130,862
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€104,637
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Квартира 3 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€152,104
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€109,882
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 39 м²
€91,787
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€162,594
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Квартира 4 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€312,075
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€81,297
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€156,037
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€82,608
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Квартира 3 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€152,890
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Квартира 1 комната в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€87,853
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Квартира 4 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€173,083
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Параметры недвижимости в Дебрецен, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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