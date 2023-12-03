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Жильё в Csongradi jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Чонград, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чонград, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€101,879
в месяц
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Дом 3 комнаты в Чонград, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чонград, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€77,861
в месяц
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Параметры недвижимости в Csongradi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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