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Венгрия
Жилая
медье Чонград-Чанад
Квартиры
Квартиры в медье Чонград-Чанад, Венгрия
Квартира
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25 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
4
1
72 м²
€102,860
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Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2
1
47 м²
€65,841
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Квартира 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
4
134 м²
€235,335
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Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3
109 м²
€168,966
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Квартира 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
4
72 м²
€179,780
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Квартира 7 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
7
143 м²
€211,273
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Квартира 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
2
50 м²
€60,553
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Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
1
42 м²
€63,197
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Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
1
37 м²
€54,735
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Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
1
35 м²
€54,471
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Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3
82 м²
€129,302
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Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2
73 м²
€113,437
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Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3
1
113 м²
€198,316
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Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3
1
67 м²
€84,351
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Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3
1
67 м²
€79,062
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Квартира 2 комнаты
Мако, Венгрия
2
1
57 м²
€50,240
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Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2
40 м²
€71,394
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Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
1
1
55 м²
€87,788
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Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3
1
60 м²
€79,327
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Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2
1
76 м²
€157,860
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Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2
1
50 м²
€68,485
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Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
1
1
35 м²
€65,841
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Квартира 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
4
1
102 м²
€184,831
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Квартира 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
2
1
50 м²
€44,678
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Квартира 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
5
2
140 м²
€157,423
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Параметры недвижимости в медье Чонград-Чанад, Венгрия
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с видом на горы
недорогая
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