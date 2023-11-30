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Квартиры в медье Чонград-Чанад, Венгрия

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25 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€102,860
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Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€65,841
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Квартира 4 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 134 м²
€235,335
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Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 109 м²
€168,966
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Квартира 4 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 72 м²
€179,780
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Квартира 7 комнат в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 7 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Площадь 143 м²
€211,273
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Квартира 2 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
€60,553
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Квартира 1 комната в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
€63,197
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Квартира 1 комната в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 37 м²
€54,735
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Квартира 1 комната в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 35 м²
€54,471
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Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 82 м²
€129,302
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Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 73 м²
€113,437
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Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
€198,316
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Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€84,351
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Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€79,062
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Квартира 2 комнаты в Мако, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€50,240
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Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 40 м²
€71,394
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Квартира 1 комната в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€87,788
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Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€79,327
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Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€157,860
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Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€68,485
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Квартира 1 комната в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€65,841
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Квартира 4 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€184,831
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Квартира 2 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€44,678
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Квартира 5 комнат в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€157,423
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Параметры недвижимости в медье Чонград-Чанад, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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