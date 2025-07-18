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Коттеджи в Венгрии

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Хевиз, Венгрия
Коттедж 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается современный семейный дом в Хевизе, расположенный в тихом и уютном районе, всего в …
$431,885
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