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Кафе и рестораны в Венгрии

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2 объекта найдено
Ресторан, кафе 160 м² в Хевиз, Венгрия
Ресторан, кафе 160 м²
Хевиз, Венгрия
Площадь 160 м²
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ! Во всемирно известном курортном городе Хевиз, в популярном …
$359,355
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Трехэтажный дом в Хевизе с рестораном и апартаментами – отличная инвестиционная возможность! в Хевиз, Венгрия
Трехэтажный дом в Хевизе с рестораном и апартаментами – отличная инвестиционная возможность!
Хевиз, Венгрия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
В Хевизе, всего в десяти минутах ходьбы от знаменитого термального озера, предлагается на пр…
$464,764
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