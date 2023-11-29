Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Cegledi jaras
  5. Квартиры

Квартиры в Cegledi jaras, Венгрия

Квартира В архив
Очистить
16 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€78,412
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€138,965
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€61,628
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Цеглед, Венгрия
Квартира 5 комнат
Цеглед, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€155,513
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Цеглед, Венгрия
Квартира 5 комнат
Цеглед, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€137,942
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Цеглед, Венгрия
Квартира 5 комнат
Цеглед, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€144,761
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Цеглед, Венгрия
Квартира 5 комнат
Цеглед, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€137,942
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€149,481
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€86,542
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€61,104
Оставить заявку
Квартира в Цеглед, Венгрия
Квартира
Цеглед, Венгрия
Площадь 68 м²
€0
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€75,790
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€70,807
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€119,323
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€170,435
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Цеглед, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Цеглед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€86,017
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Cegledi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти