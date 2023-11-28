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Realting.com
Венгрия
Жилая
Будакалас
Жильё в Будакалас, Венгрия
дома
14
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16 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Будакалас, Венгрия
5
2
166 м²
€436,969
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Квартира 3 комнаты
Будакалас, Венгрия
3
1
88 м²
€218,353
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Дом 6 комнат
Будакалас, Венгрия
6
2
170 м²
€250,224
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Дом 3 комнаты
Будакалас, Венгрия
3
2
231 м²
€602,801
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Дом 3 комнаты
Будакалас, Венгрия
3
1
68 м²
€110,625
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Дом 8 комнат
Будакалас, Венгрия
8
2
220 м²
€311,884
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Дом 3 комнаты
Будакалас, Венгрия
3
1
108 м²
€197,282
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Дом 7 комнат
Будакалас, Венгрия
7
3
338 м²
€447,505
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Дом 5 комнат
Будакалас, Венгрия
5
2
136 м²
The house is located in the area of Lake Omszki. There are a total of 5 rooms on 128 squar…
€338,460
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Квартира 1 комната
Будакалас, Венгрия
1
1
29 м²
€70,737
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Дом 5 комнат
Будакалас, Венгрия
5
3
230 м²
€368,751
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Дом 5 комнат
Будакалас, Венгрия
5
2
250 м²
€521,554
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Дом 6 комнат
Будакалас, Венгрия
6
3
240 м²
В одном из самых красивых районов Будакалаcа - на склоне холма Урёми, рядом с национальным п…
€408,857
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Дом 4 комнаты
Будакалас, Венгрия
4
1
148 м²
€387,890
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Дом 5 комнат
Будакалас, Венгрия
5
2
101 м²
€210,688
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Дом 5 комнат
Будакалас, Венгрия
5
2
200 м²
€518,933
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