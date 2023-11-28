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Дома в Будакалас, Венгрия

14 объектов найдено
Дом 5 комнат в Будакалас, Венгрия
Дом 5 комнат
Будакалас, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
€436,969
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Дом 6 комнат в Будакалас, Венгрия
Дом 6 комнат
Будакалас, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€250,224
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Дом 3 комнаты в Будакалас, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будакалас, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
€602,801
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Дом 3 комнаты в Будакалас, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будакалас, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€110,625
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Дом 8 комнат в Будакалас, Венгрия
Дом 8 комнат
Будакалас, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€311,884
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Дом 3 комнаты в Будакалас, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будакалас, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
€197,282
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Дом 7 комнат в Будакалас, Венгрия
Дом 7 комнат
Будакалас, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
€447,505
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Дом 5 комнат в Будакалас, Венгрия
Дом 5 комнат
Будакалас, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
The house is located in the area of ​​Lake Omszki. There are a total of 5 rooms on 128 squar…
€338,460
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Дом 5 комнат в Будакалас, Венгрия
Дом 5 комнат
Будакалас, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
€368,751
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Дом 5 комнат в Будакалас, Венгрия
Дом 5 комнат
Будакалас, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€521,554
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Дом 6 комнат в Будакалас, Венгрия
Дом 6 комнат
Будакалас, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
В одном из самых красивых районов Будакалаcа - на склоне холма Урёми, рядом с национальным п…
€408,857
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Дом 4 комнаты в Будакалас, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будакалас, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
€387,890
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Дом 5 комнат в Будакалас, Венгрия
Дом 5 комнат
Будакалас, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
€210,688
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Дом 5 комнат в Будакалас, Венгрия
Дом 5 комнат
Будакалас, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€518,933
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