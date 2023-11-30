Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Bolyi jaras
  5. Квартиры

Квартиры в Bolyi jaras, Венгрия

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Бой, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Бой, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€100,216
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Бой, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Бой, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€65,841
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Bolyi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти