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Квартиры в Bekescsabai jaras, Венгрия

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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€36,452
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Квартира 1 комната в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€48,516
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Квартира 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€78,412
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Квартира 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€91,760
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Квартира 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€74,741
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Квартира 1 комната в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€31,207
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Квартира 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€47,205
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Квартира 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€104,637
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Параметры недвижимости в Bekescsabai jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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