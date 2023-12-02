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Дома в Balatonfueredi jaras, Венгрия

56 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Zanka, Венгрия
Дом 4 комнаты
Zanka, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
€759,863
в месяц
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Дом 4 комнаты в Zanka, Венгрия
Дом 4 комнаты
Zanka, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
€694,732
в месяц
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Дом 5 комнат в Балатонакали, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатонакали, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€626,005
в месяц
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Дом 1 комната в Балатонфюред, Венгрия
Дом 1 комната
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€132,926
в месяц
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Дом 3 комнаты в Paloznak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Paloznak, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€146,512
в месяц
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Дом 1 комната в Balatonudvari, Венгрия
Дом 1 комната
Balatonudvari, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€126,799
в месяц
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Дом 4 комнаты в Monoszlo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Monoszlo, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€370,275
в месяц
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Дом 2 комнаты в Zanka, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zanka, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€199,522
в месяц
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Дом 3 комнаты в Альшоэрш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альшоэрш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€292,997
в месяц
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Дом 2 комнаты в Paloznak, Венгрия
Дом 2 комнаты
Paloznak, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€90,304
в месяц
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Дом 3 комнаты в Szentantalfa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szentantalfa, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 162 м²
€132,926
в месяц
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Дом 4 комнаты в Альшоэрш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Альшоэрш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€263,721
в месяц
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Дом 3 комнаты в Csopak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Csopak, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€343,637
в месяц
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Дом 6 комнат в Csopak, Венгрия
Дом 6 комнат
Csopak, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
€865,751
в месяц
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Дом 3 комнаты в Альшоэрш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альшоэрш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€132,926
в месяц
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Дом 3 комнаты в Балатонфюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€354,026
в месяц
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Дом 3 комнаты в Zanka, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zanka, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
€425,950
в месяц
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Дом 6 комнат в Балатонфюред, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
€236,816
в месяц
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Дом 2 комнаты в Paloznak, Венгрия
Дом 2 комнаты
Paloznak, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€209,911
в месяц
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Дом 1 комната в Vaszoly, Венгрия
Дом 1 комната
Vaszoly, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 64 м²
€92,968
в месяц
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Дом 6 комнат в Балатонакали, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонакали, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
€252,799
в месяц
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Дом 7 комнат в Vaszoly, Венгрия
Дом 7 комнат
Vaszoly, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
€1,07 млн
в месяц
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Дом 4 комнаты в Альшоэрш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Альшоэрш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
€383,328
в месяц
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Дом 3 комнаты в Балатонакали, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонакали, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€156,338
в месяц
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Дом 4 комнаты в Csopak, Венгрия
Дом 4 комнаты
Csopak, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
€492,812
в месяц
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Дом 5 комнат в Doergicse, Венгрия
Дом 5 комнат
Doergicse, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€417,778
в месяц
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Дом 5 комнат в Zanka, Венгрия
Дом 5 комнат
Zanka, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€506,131
в месяц
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Дом 1 комната в Балатонфюред, Венгрия
Дом 1 комната
Балатонфюред, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 054 м²
€1,66 млн
в месяц
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Дом 3 комнаты в Doergicse, Венгрия
Дом 3 комнаты
Doergicse, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€316,998
в месяц
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Дом 4 комнаты в Paloznak, Венгрия
Дом 4 комнаты
Paloznak, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
€238,415
в месяц
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Параметры недвижимости в Balatonfueredi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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