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Квартиры в Балатональмади, Венгрия

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13 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€269,924
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Квартира 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€269,924
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Квартира 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€252,888
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Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€299,776
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Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€275,192
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Квартира 3 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€392,403
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Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€200,785
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Квартира 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
€611,634
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Квартира 3 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€449,821
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Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€271,025
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Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€239,741
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Квартира 4 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
€649,580
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Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€234,420
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