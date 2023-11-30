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Квартиры в Balatonalmadi jaras, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Balatonakarattya, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Balatonakarattya, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 64 м²
€132,184
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Квартира 2 комнаты в Балатональмади, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€202,574
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Параметры недвижимости в Balatonalmadi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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