  2. Гондурас
  3. El Porvenir
  4. Жилая

Жильё в El Porvenir, Гондурас

2 объекта найдено
Дом 1 спальня в El Pino, Гондурас
Дом 1 спальня
El Pino, Гондурас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Красивая 1 спальня 1 ванная вилла в закрытом сообществе. Это эко-сообщество имеет 14 вилл, о…
$89,900
Дом 4 спальни в El Porvenir, Гондурас
Дом 4 спальни
El Porvenir, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Количество этажей 1
Casa Pelicano - это 1 история современного карибского дизайна. Этот открытый концептуальный …
$319,000
