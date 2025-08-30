Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Гондурас
  3. Roatan
  4. Жилая

Жильё в Roatan, Гондурас

Coxen Hole
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
акварель Фаза 2: Деревенский кондоминиум С2 2-й этаж восточного здания. Расположенный на «л…
$520,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
акварель Фаза 2: Деревенский кондоминиум A1 2-й этаж восточного здания. Расположенный на «л…
$495,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
акварель Фаза 2: Деревенский кондоминиум #B1 1-й этаж Восточное здание. Расположенный на «л…
$485,000
Дом 3 спальни в West Bay, Гондурас
Дом 3 спальни
West Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Casa Coral Dreams! Прекрасно спроектированный дом, приносящий доход в сам…
$850,000
Дом 5 спален в Crawfish Rock, Гондурас
Дом 5 спален
Crawfish Rock, Гондурас
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 511 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Casa de Palmas, красиво оформленный дом, расположенный в безмятежном, зак…
$699,000
Дом 5 спален в Sandy Bay, Гондурас
Дом 5 спален
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Карибское убежище вашей мечты - идеальная возможность для тех, кто ищет с…
$595,000
Кондо в Coxen Hole, Гондурас
Кондо
Coxen Hole, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 5 246 м²
Количество этажей 1
Доступный и функциональный кондоминиум с 2 кроватями и 1 ванной комнатой, расположенный в Ro…
$133,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
акварель Фаза 2: Деревенский кондоминиум B2 2-й этаж восточного здания. Расположенный на «л…
$520,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
акварель Фаза 2: Деревенские кондоминиумы D1 1-й этаж Восточное здание Расположенный на «лу…
$495,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
Watercolors Resort - Фаза 2: Деревенский кондоминиум A2 2-й этаж восточного здания. Располо…
$530,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
акварель Фаза 2: Деревенский кондоминиум D2 2-й этаж восточного здания. Расположенный на «л…
$530,000
Дом 2 спальни в Roatan, Гондурас
Дом 2 спальни
Roatan, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя этот прекрасно спроектированный дом с 2 спальнями и 2,5 ванными комнатами …
$575,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
акварель Фаза 2: Деревенский кондоминиум С1 1-й этаж восточного здания. Расположенный на «л…
$485,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Количество этажей 3
Ocean One - Villa 7 предлагает роскошное 3-комнатное 4-комнатное убежище в одном из самых во…
$599,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Жизнь в раю более доступная, чем вы думаете! Внимательно посмотрите на эту двухкомнатную ван…
$425,000
Дом 3 спальни в Roatan, Гондурас
Дом 3 спальни
Roatan, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 1
Разблокируйте потенциал этого недостроенного бетонного дома с 3 спальнями, с видом на поле д…
$425,000
Дом 3 спальни в West Bay, Гондурас
Дом 3 спальни
West Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 3
Испытайте лучшее из острова, живущего в этом изысканном доме с 3 спальнями и 2 ванными комна…
$465,000
Дом 4 спальни в Thatch Point, Гондурас
Дом 4 спальни
Thatch Point, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Недвижимость рядом с Macaw Market теперь доступна! Благодаря высокой видимости, легкому дост…
$349,000
Кондо в Sandy Bay, Гондурас
Кондо
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя дом своей мечты в этом красиво просторном кондоминиуме с 3 спальнями и 3,5…
$699,000
Дом 2 спальни в Roatan, Гондурас
Дом 2 спальни
Roatan, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя остров, живущий с этой захватывающей дух виллой в Coral Views Village. Рас…
$575,000
Дом 3 спальни в West End, Гондурас
Дом 3 спальни
West End, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Испытайте идеальное сочетание современного дизайна и островного спокойствия в этой совершенн…
$479,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Акварели Bldg D 3rd Floor Beachfront Condo D9, West Bay. Если вы ищете побег в рай или инве…
$795,000
Дом 6 спален в Coxen Hole, Гондурас
Дом 6 спален
Coxen Hole, Гондурас
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 385 м²
Количество этажей 2
Примите воплощение карибской роскоши с этим изысканным двухуровневым домом, расположенным в …
$799,000
Дом 3 спальни в Flowers Bay, Гондурас
Дом 3 спальни
Flowers Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Когда-нибудь приедет. Великолепный дом мечты на берегу океана, расположенный на участке площ…
$599,000
Дом 5 спален в Sandy Bay, Гондурас
Дом 5 спален
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 279 м²
Количество этажей 2
Очаровательный остров с потенциальным доходом - отличное место рядом с Вест-Эндом! Располож…
$420,000
Дом 2 спальни в West End, Гондурас
Дом 2 спальни
West End, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Современный автономный Кабана в самом сердце Вест-Энда. Эта полностью меблированная кабана 2…
$243,000
Дом 3 спальни в Sandy Bay, Гондурас
Дом 3 спальни
Sandy Bay, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Эта 3 спальня 2 Дом для ванных комнат расположен в районе Сэнди-Бэй, это самый дорогой дом н…
$210,000
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
Охватывая весь третий этаж нового здания в Caribe Tesoro, совершенно новая резиденция с 4 сп…
$600,000
Дом 3 спальни в Roatan, Гондурас
Дом 3 спальни
Roatan, Гондурас
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Количество этажей 1
Эта исключительная недвижимость постоянно обеспечивает выдающуюся отдачу от инвестиций, что …
$1,22 млн
Кондо в West Bay, Гондурас
Кондо
West Bay, Гондурас
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 6 667 м²
Количество этажей 1
Расположенный в самом сердце тропической местности, Acqua di Mare представляет собой небольш…
$219,000
