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Дома в Platanias Municipality, Греция

виллы
13
коттеджи
10
таунхаусы
4
41 объект найдено
Коттедж 2 спальни с видом на горы в Тавронитис, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Тавронитис, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
€160,000
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни с видом на горы в Тавронитис, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Тавронитис, Греция
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Первый этаж сост…
€86,000
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Grekodom Development
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Дом 2 спальни в Maleme, Греция
Дом 2 спальни
Maleme, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Это потрясающий проект, состоящий из 16 роскошных апартаментов на продажу в Малеме, Ханье, н…
€270,000
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Вилла 1 спальня с бассейном, с видом на горы в Тавронитис, Греция
Вилла 1 спальня с бассейном, с видом на горы
Тавронитис, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
Продается прекрасная двухэтажная вилла с двумя спальнями и частным бассейном недалеко от Кол…
€200,000
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Grekodom Development
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Дом 7 спален в Polemarchi, Греция
Дом 7 спален
Polemarchi, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Эта уникальная вилла на продажу в Platanias Chania Crete расположена в деревне Полемарки в б…
€900,000
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Дом 2 спальни в Тавронитис, Греция
Дом 2 спальни
Тавронитис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот прекрасный мезонет на продажу в Ханье, Крит, находится недалеко от известной деревни Та…
€267,000
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Дом 1 спальня в Тавронитис, Греция
Дом 1 спальня
Тавронитис, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот великолепный мезонет на продажу в Ханье, Крит, недалеко от знаменитой деревни Тавронити…
€258,000
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Дом 1 спальня в Тавронитис, Греция
Дом 1 спальня
Тавронитис, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот великолепный мезонет на продажу в Ханья Крит, недалеко от знаменитой деревни Тавронитис…
€229,000
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Дом 2 спальни в Тавронитис, Греция
Дом 2 спальни
Тавронитис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот красивый двухэтажный дом продается в Ханья Крит, рядом со знаменитой деревней Тавронит.…
€273,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Тавронитис, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Тавронитис, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная вилла в муниципалитете Платаниас. На участке 821 кв.м. Продается вилла о…
€740,000
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Grekodom Development
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Kyparissos, Греция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Kyparissos, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
Этот проект был построен в 2019 году и состоит из двух одинаковых каменных вилл на большой р…
€850,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы в Drapanias, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Drapanias, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 99 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€365,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на горы в Kyparissos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Kyparissos, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€250,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на горы в Тавронитис, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Тавронитис, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый таунхаус площадью 84 кв.м. в курортном поселке недалеко от Малеме, н…
€250,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни в Kyparissos, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kyparissos, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€290,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на горы в Koufos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Koufos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первы…
€160,000
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Grekodom Development
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Дом 3 спальни в Spilia, Греция
Дом 3 спальни
Spilia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This amazing house for sale in Chania, Kolymbari, is located in the village of Darmarochori.…
€590,000
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Коттедж 3 комнаты с видом на горы в Kyparissos, Греция
Коттедж 3 комнаты с видом на горы
Kyparissos, Греция
Число комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продаются 2 квартиры в муниципалитете Платаниас.На участке 350 кв.м. продаются 2 независимые…
€280,000
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Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Тавронитис, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Тавронитис, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается в стадии строительства вилла 198 кв.м. в районе Колимвари, регион Ханья. Трехуровн…
€289,000
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Grekodom Development
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Дом в Тавронитис, Греция
Дом
Тавронитис, Греция
This maisonette complex for sale in Tavronitis is located in the village of Kamisiana and on…
€250,000
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Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Тавронитис, Греция
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Тавронитис, Греция
Число комнат 3
Площадь 173 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
€350,000
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Grekodom Development
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Дом в Тавронитис, Греция
Дом
Тавронитис, Греция
Это вилла на продажу рядом с морем в Ханье, расположенная в деревне Камисиана в районе Плата…
€650,000
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Дом в Тавронитис, Греция
Дом
Тавронитис, Греция
Эта квартира на берегу моря на продажу в Platanias Chania расположена прямо на пляже деревни…
€150,000
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Дом в Тавронитис, Греция
Дом
Тавронитис, Греция
Эта квартира на 2-х этажном берегу моря на 2-х комнатной площади на продажу в Ханья Крит рас…
€190,000
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Дом в Polemarchi, Греция
Дом
Polemarchi, Греция
Этот каменный дом на продажу в Ханье расположен в регионе Платана, в прекрасной деревне Поле…
€55,000
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Дом 3 спальни в Vlacheronitissa, Греция
Дом 3 спальни
Vlacheronitissa, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этот дом на продажу на Крите расположен в очаровательной деревне Влахеронитисса в регионе Пл…
€165,000
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Дом в Тавронитис, Греция
Дом
Тавронитис, Греция
Эти две виллы на продажу в Ханье расположены рядом с морем в деревне Камисиана, в районе Кис…
€950,000
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Вилла 5 комнат с бассейном в Marathokefala, Греция
Вилла 5 комнат с бассейном
Marathokefala, Греция
Число комнат 5
Площадь 207 м²
Количество этажей 2
Продается строящаяся вилла на острове Крит, район Ханиа, всего 130 метрах от моря. Площадь в…
€1,30 млн
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Вилла 5 комнат с бассейном в Тавронитис, Греция
Вилла 5 комнат с бассейном
Тавронитис, Греция
Число комнат 5
Площадь 284 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу меблированная вилла, расположенная на вершине холма в окружении олив…
€750,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Тавронитис, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Тавронитис, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€760,000
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Параметры недвижимости в Platanias Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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