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Современный комплекс вилл рядом с пляжем, Эрмиони, Греция

Municipality of Ermionida, Греция
от
€760,500
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5
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О комплексе

Предлагаются светлые виллы с собственными бассейнами, садами и панорамными видами на море и зеленые окрестности.

Удобства и оснащение в доме
  • Скрытое освещение
  • Тепловой насос
  • Система "умный дом"
  • Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в двух шагах от пляжа Петроталасса.

  • Супермаркет - 6,8 км
  • Начальная школа - 7,3 км
  • Медицинский центр - 8 км
Местонахождение новостройки
Municipality of Ermionida, Греция

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Современный комплекс вилл рядом с пляжем, Эрмиони, Греция
Municipality of Ermionida, Греция
от
€760,500
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