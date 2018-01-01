Комплекс апартаментов с полным обслуживанием и видом на море, Пирей, Греция

Предлагаются современные высококачественные апартаменты с панорамным видом на город, балконами и садами.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Видеодомофон
Кухонная мебель
Автономное отопление
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе на западе Афин.
Центр Афин - 7 км
Порт Пирея - 10,5 км
Аэропорт - 25 км
Автобусная остановка - 140 метров
Станция метро - 2,8 км
Строящаяся станция метро - 700 метров
Парк - 80 метров
Детский сад - 120 метров
Начальная школа - 370 метров
Супермаркет - 290 метров
Торговый центр - 460 метров
Предлагаются студии с балконами.
Некоторые квартиры имеют собственные небольшие сады.
Преимущества
Гарантированный арендный доход 5%.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе, рядом с большим парком, международными школами и университетами.
Парк - 400 метров
Театр - 300 метров
Супермаркет - 200 метров
Станция метро - 300 метров
Центр Афин - 5 км (12 минут)
Порт Пирея - 10,4 км (19 минут)
Аэропорт - 40,5 км (36 минут)
Предлагаются апартаменты с собственным бассейном 23 м2, двумя парковочными местами и живописным видом на залив Сароникос, парк и город.
Резиденция располагает большим общим бассейном.
Окончание строительства - 2 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в прибрежном районе на юге Афин.
Трамвайная остановка - 230 метров
Побережье - 500 метров
Станция метро - 916 метров
Больница - 1,7 км
Международная школа - 1,6 км
Поле для гольфа - 1,4 км
Центр Глифады - 2,7 км