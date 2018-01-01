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Комплекс апартаментов с полным обслуживанием и видом на море, Пирей, Греция

7 7, Греция
от
€1,95 млн
;
8
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с обслуживанием и панорамным видом на море.

Резиденция располагает парковкой на 15 машин и тренажерным залом.

Удобства и оснащение в доме
  • Светодиодное освещение
  • Тепловой насос
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
  • Кухонная мебель
  • Стенные шкафы
  • Электрическое рольставни
Расположение и объекты поблизости
  • Исторический центр Афин - 12 км
  • Международный аэропорт Афин - 49 км
Местонахождение новостройки
7 7, Греция

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Комплекс апартаментов с полным обслуживанием и видом на море, Пирей, Греция
7 7, Греция
от
€1,95 млн
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