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Дома в Ханья, Греция

виллы
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коттеджи
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таунхаусы
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99 объектов найдено
Дом 4 спальни в Ханья, Греция
Дом 4 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Красивая отдельная вилла с частным бассейном, расположенная в отличном месте Платаниаса, сам…
€460,000
Дом 4 спальни в Ханья, Греция
Дом 4 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 4
Площадь 270 м²
Эта вилла находится в городе Ханья, в очень красивом и тихом районе Хриси Акти. Вилла находи…
€1,25 млн
Дом 3 спальни в Ханья, Греция
Дом 3 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Уникальная инвестиционная возможность, виллы на берегу моря в популярном туристическом район…
€500,000
Дом 3 спальни в Ханья, Греция
Дом 3 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Эта вилла, расположенная на большом участке площадью 780 кв.м., имеет прекрасный вид на море…
€420,000
Дом 3 спальни в Ханья, Греция
Дом 3 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 3
Площадь 310 м²
Историческая мельница поселка превратилась в фантастический особняк площадью 310 кв.м. со вс…
€580,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в Кумбели, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Кумбели, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в Кумбели, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Кумбели, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Дом 3 спальни в Ханья, Греция
Дом 3 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Этот традиционный дом площадью 142 кв.м. На продажу выставлена двухквартирная вилла, располо…
€370,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Kathiana, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Kathiana, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€310,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
€320,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Korakies, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Korakies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€295,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€370,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 7/3
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€725,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€465,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings в Mournies, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Mournies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 7/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€497,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Ханья, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Ханья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Коттед…
€320,000
Таунхаус 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Platanias, Греция
Таунхаус 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platanias, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный мезонет площадью 53 кв.м. в Платаниас, Ханья. Главная резиденция распо…
€190,000
Вилла 8 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Периволия, Греция
Вилла 8 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Периволия, Греция
Комнаты 8
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
€1,92 млн
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Chorafakia, Греция
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Chorafakia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Три дома, построенные из цельного камня (отличается особой прочностью и красивым оттенком), …
€250,000
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Chorafakia, Греция
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Chorafakia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Проект жилого комплекса Altera Pars расположен на территории туристической области поселка Т…
€550,000
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€530,000
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€520,000
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€530,000
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€540,000
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€550,000
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€560,000
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€570,000
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€580,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€590,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Gerani, Греция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€810,000

Параметры недвижимости в Ханья, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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