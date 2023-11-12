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Виллы в Ханья, Греция

Вилла В архив
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27 объектов найдено
Вилла 8 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Периволия, Греция
Вилла 8 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Периволия, Греция
Комнаты 8
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
€1,92 млн
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Chorafakia, Греция
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Chorafakia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Проект жилого комплекса Altera Pars расположен на территории туристической области поселка Т…
€550,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Gerani, Греция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€810,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Gerani, Греция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€810,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Gerani, Греция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
На большом участке площадью 4.351, 80 кв.м. были возведены 2 идентичные каменные виллы, одна…
€850,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Korakies, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Korakies, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продажа бизнеса в Акротири, Ханья. На участке 500 кв.м. Продаются 2 виллы общей площадью 200…
€850,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Кумбели, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кумбели, Греция
Комнаты 1
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продается вилла 750 кв. м.м. на участке 4300 кв. м.м. Вилла располагает 5 спальнями с ванным…
Цена по запросу
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Chorafakia, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Chorafakia, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м на Крите.Вилла расположена в тихом посёлке, неда…
€620,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Gerani, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 106 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€570,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Gerani, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Gerani, Греция
Комнаты 1
Площадь 316 м²
Количество этажей 1
Продаётся вилла в живописном месте острова Крит. Первый этаж правого и левого корпуса здания…
€780,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Pazinos, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pazinos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 195 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€875,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Kampani, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kampani, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 235 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€795,000
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Кумбели, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кумбели, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Korakies, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Korakies, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 кла…
€950,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Като Сталос, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Като Сталос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€1,80 млн
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Ligides, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Ligides, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
€900,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Pithari, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Pithari, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 410 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€1,30 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Korakies, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Korakies, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 392 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 392 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€860,000
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Стерне, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Стерне, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 спа…
€1,30 млн
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Ханья, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
€3,20 млн
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Krio Nero, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Krio Nero, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,37 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Stavros, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Stavros, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен комплекс, состоящий из 3-х отдельных зданий, общей площадью в 530 кв.м,…
€1,53 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Marathi, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Marathi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€1,50 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Ханья, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Ханья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 201 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,20 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Кумбели, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Кумбели, Греция
Комнаты 1
Площадь 278 м²
Количество этажей 1
Вилла на продажу в Акротири Ханья, вилла 278 кв. м. разделена на 3 уровня. вилла расположена…
€725,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Chorafakia, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Chorafakia, Греция
Комнаты 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Крит. Вилла имеет угловое расположени…
€1,07 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Stavros, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Stavros, Греция
Комнаты 1
Площадь 465 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная вилла 465 кв. с высоким стандартом качества строительства, расположенная…
€6,50 млн

Параметры недвижимости в Ханья, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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