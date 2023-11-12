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Виллы в Ханья, Греция
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27 объектов найдено
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Вилла 8 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Периволия, Греция
8
500 м²
1
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
€1,92 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Chorafakia, Греция
3
3
138 м²
2
Проект жилого комплекса Altera Pars расположен на территории туристической области поселка Т…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
4
4
184 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€810,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
4
4
185 м²
2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€810,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
4
4
262 м²
2
На большом участке площадью 4.351, 80 кв.м. были возведены 2 идентичные каменные виллы, одна…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Korakies, Греция
4
2
200 м²
1
Продажа бизнеса в Акротири, Ханья. На участке 500 кв.м. Продаются 2 виллы общей площадью 200…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кумбели, Греция
1
750 м²
1
Продается вилла 750 кв. м.м. на участке 4300 кв. м.м. Вилла располагает 5 спальнями с ванным…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Chorafakia, Греция
11
4
380 м²
3
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м на Крите.Вилла расположена в тихом посёлке, неда…
€620,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Gerani, Греция
3
1
106 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 106 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€570,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Gerani, Греция
1
316 м²
1
Продаётся вилла в живописном месте острова Крит. Первый этаж правого и левого корпуса здания…
€780,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pazinos, Греция
8
4
195 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 195 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€875,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kampani, Греция
5
2
235 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 235 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Кумбели, Греция
10
6
600 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Korakies, Греция
5
3
360 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 кла…
€950,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Като Сталос, Греция
8
5
420 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Ligides, Греция
9
4
300 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
€900,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Pithari, Греция
9
6
410 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 410 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Korakies, Греция
6
3
392 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 392 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€860,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Стерне, Греция
10
5
400 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 спа…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Ханья, Греция
10
6
460 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
€3,20 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Krio Nero, Греция
5
3
300 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,37 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Stavros, Греция
1
4 000 м²
1
На продажу выставлен комплекс, состоящий из 3-х отдельных зданий, общей площадью в 530 кв.м,…
€1,53 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Marathi, Греция
5
4
200 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Ханья, Греция
4
2
201 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 201 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Кумбели, Греция
1
278 м²
1
Вилла на продажу в Акротири Ханья, вилла 278 кв. м. разделена на 3 уровня. вилла расположена…
€725,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Chorafakia, Греция
1
270 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Крит. Вилла имеет угловое расположени…
€1,07 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Stavros, Греция
1
465 м²
1
Продается роскошная вилла 465 кв. с высоким стандартом качества строительства, расположенная…
€6,50 млн
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