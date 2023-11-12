Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Ханья

Жильё в Ханья, Греция

Агиа Марина
19
Суда
3
132 объекта найдено
Дом 4 спальни в Ханья, Греция
Дом 4 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Красивая отдельная вилла с частным бассейном, расположенная в отличном месте Платаниаса, сам…
€460,000
Дом 4 спальни в Ханья, Греция
Дом 4 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 4
Площадь 270 м²
Эта вилла находится в городе Ханья, в очень красивом и тихом районе Хриси Акти. Вилла находи…
€1,25 млн
Дом 3 спальни в Ханья, Греция
Дом 3 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Уникальная инвестиционная возможность, виллы на берегу моря в популярном туристическом район…
€500,000
Дом 3 спальни в Ханья, Греция
Дом 3 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Эта вилла, расположенная на большом участке площадью 780 кв.м., имеет прекрасный вид на море…
€420,000
Дом 3 спальни в Ханья, Греция
Дом 3 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 3
Площадь 310 м²
Историческая мельница поселка превратилась в фантастический особняк площадью 310 кв.м. со вс…
€580,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Ханья, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 2
Танхаусы в резиденции на берегу моря, Ханья, Греция Предлагаются таунхаусы с парковочными м…
€373,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
Комнаты 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Элитная резиденция с бассейном и садами рядом с пляжем, Ханья, Греция Предлагаются апартаме…
€405,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Ханья, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
Комнаты 2
Площадь 37 м²
Количество этажей 2
Резиденция на берегу моря с бассейном и рестораном, Ханья, Греция Предлагаются квартиры с п…
€375,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Резиденция на берегу моря с садами рядом с автомагистралью, Ханья, Греция Предлагаются квар…
€400,500
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в Кумбели, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Кумбели, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в Кумбели, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Кумбели, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Дом 3 спальни в Ханья, Греция
Дом 3 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Этот традиционный дом площадью 142 кв.м. На продажу выставлена двухквартирная вилла, располо…
€370,000
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Код недвижимости: HPS4224 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €360.000 . Эта меблирован…
€360,000
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Код недвижимости: HPS4220 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €552.000 . Эта меблирован…
€552,000
Квартира 1 спальня в Ханья, Греция
Квартира 1 спальня
Ханья, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Код недвижимости: HPS4215 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €220.000 . Эта меблирован…
€220,000
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Код недвижимости: HPS4216 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €300.000 . Эта меблирован…
€300,000
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Код недвижимости: HPS4218 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €380.000 . Эта меблирован…
€380,000
Квартира 3 спальни в Ханья, Греция
Квартира 3 спальни
Ханья, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Код недвижимости: HPS4214 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €600.000 . Эта меблирован…
€600,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Kathiana, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Kathiana, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€310,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
€320,000
Квартира 4 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой в Ханья, Греция
Квартира 4 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Ханья, Греция
Комнаты 5
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 3
Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, Акротири, Крит, Греция Пред…
€5,50 млн
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Korakies, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Korakies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€295,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 7/3
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€725,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Mournies, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Mournies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
€370,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Mournies, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Mournies, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€223,000
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€370,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€465,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Mournies, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Mournies, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€435,000
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Ханья, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€378,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 98 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€465,000

Типы недвижимости в Ханья

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Ханья, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти