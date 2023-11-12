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132 объекта найдено
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Дом 4 спальни
Ханья, Греция
4
200 м²
Красивая отдельная вилла с частным бассейном, расположенная в отличном месте Платаниаса, сам…
€460,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Ханья, Греция
4
270 м²
Эта вилла находится в городе Ханья, в очень красивом и тихом районе Хриси Акти. Вилла находи…
€1,25 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Ханья, Греция
3
135 м²
Уникальная инвестиционная возможность, виллы на берегу моря в популярном туристическом район…
€500,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Ханья, Греция
3
120 м²
Эта вилла, расположенная на большом участке площадью 780 кв.м., имеет прекрасный вид на море…
€420,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Ханья, Греция
3
310 м²
Историческая мельница поселка превратилась в фантастический особняк площадью 310 кв.м. со вс…
€580,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
2
40 м²
2
Танхаусы в резиденции на берегу моря, Ханья, Греция Предлагаются таунхаусы с парковочными м…
€373,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
3
139 м²
2
Элитная резиденция с бассейном и садами рядом с пляжем, Ханья, Греция Предлагаются апартаме…
€405,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
2
37 м²
2
Резиденция на берегу моря с бассейном и рестораном, Ханья, Греция Предлагаются квартиры с п…
€375,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Ханья, Греция
3
89 м²
2
Резиденция на берегу моря с садами рядом с автомагистралью, Ханья, Греция Предлагаются квар…
€400,500
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Кумбели, Греция
6
3
200 м²
1/4
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Кумбели, Греция
6
4
200 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
€535,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Ханья, Греция
3
142 м²
Этот традиционный дом площадью 142 кв.м. На продажу выставлена двухквартирная вилла, располо…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
2
2
106 м²
Код недвижимости: HPS4224 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €360.000 . Эта меблирован…
€360,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
2
3
136 м²
Код недвижимости: HPS4220 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €552.000 . Эта меблирован…
€552,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Ханья, Греция
1
1
65 м²
Код недвижимости: HPS4215 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €220.000 . Эта меблирован…
€220,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
2
2
96 м²
Код недвижимости: HPS4216 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €300.000 . Эта меблирован…
€300,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
2
2
106 м²
Код недвижимости: HPS4218 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €380.000 . Эта меблирован…
€380,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ханья, Греция
3
3
152 м²
Код недвижимости: HPS4214 - Квартира ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €600.000 . Эта меблирован…
€600,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Kathiana, Греция
4
1
112 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€310,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
3
1
85 м²
1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
€320,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Ханья, Греция
5
1 600 м²
3
Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, Акротири, Крит, Греция Пред…
€5,50 млн
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Korakies, Греция
3
1
134 м²
4
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€295,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
4
2
200 м²
7/3
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€725,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Mournies, Греция
3
2
120 м²
5/1
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Mournies, Греция
2
1
65 м²
3/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€223,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
3
2
110 м²
4/1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€370,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
4
2
136 м²
4/1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€465,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Mournies, Греция
2
1
92 м²
2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€435,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Ханья, Греция
2
1
80 м²
4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€378,000
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Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
2
1
98 м²
4/1
Продается квартира площадью 98 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€465,000
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