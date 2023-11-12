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Коттеджи в Ханья, Греция

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21 объект найдено
Коттедж 3 спальни с furnishings в Kathiana, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Kathiana, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€310,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
€320,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Ханья, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Ханья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Коттед…
€320,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Kathiana, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Kathiana, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
€75,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Agia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Agia, Греция
Комнаты 3
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€290,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Суда, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Суда, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 153 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€290,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Varipetro, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Varipetro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€290,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€970,000
Коттедж 6 спален с видом на город, с furnishings в Кумбели, Греция
Коттедж 6 спален с видом на город, с furnishings
Кумбели, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
€650,000
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Стерне, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Стерне, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 268 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€380,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Potistiria, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Potistiria, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€700,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Potistiria, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Potistiria, Греция
Комнаты 1
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж, общей площадью 420 кв.м. , с прилегающей территрорией 150 кв. м. и дополн…
€700,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Нерокурос, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Нерокурос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 510 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€700,000
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Периволия, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Периволия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€280,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Ханья, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ханья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
€550,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Ханья, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
€150,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Pithari, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Pithari, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж общей площадью 350 кв.м. построенный на участке площадью 987 кв.м. и котор…
€420,000
Коттедж 8 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Коттедж 8 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 600 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спал…
€850,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Stavros, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Stavros, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€485,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Aroni, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Aroni, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€1,15 млн
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Суда, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Суда, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет у…
€180,000

Параметры недвижимости в Ханья, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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