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21 объект найдено
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Коттедж 3 спальни с furnishings
Kathiana, Греция
4
1
112 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€310,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
3
1
85 м²
1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
€320,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Ханья, Греция
3
1
70 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Коттед…
€320,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Kathiana, Греция
6
1
250 м²
2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
€75,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Agia, Греция
3
192 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€290,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Суда, Греция
4
2
153 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 153 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€290,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Varipetro, Греция
5
2
185 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€290,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
6
6
200 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€970,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на город, с furnishings
Кумбели, Греция
9
3
260 м²
2
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
€650,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Стерне, Греция
7
3
268 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 268 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€380,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Potistiria, Греция
4
1
250 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€700,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Potistiria, Греция
1
420 м²
1
Продается коттедж, общей площадью 420 кв.м. , с прилегающей территрорией 150 кв. м. и дополн…
€700,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Нерокурос, Греция
10
5
510 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€700,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Периволия, Греция
4
1
120 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€280,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ханья, Греция
7
2
110 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
€550,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Ханья, Греция
4
1
105 м²
1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
€150,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Pithari, Греция
1
350 м²
1
Продается коттедж общей площадью 350 кв.м. построенный на участке площадью 987 кв.м. и котор…
€420,000
Рекомендовать
Коттедж 8 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
11
3
600 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 600 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спал…
€850,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Stavros, Греция
5
4
215 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€485,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Aroni, Греция
6
3
400 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€1,15 млн
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Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Суда, Греция
1
100 м²
1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет у…
€180,000
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