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Жильё в Ashongman, Гана

2 объекта найдено
Дом 2 спальни в Ashongman, Гана
Дом 2 спальни
Ashongman, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK157Этот комплекс представляет собой просторные дома с спальнями 2 и 3, р…
$45,000
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Дом 3 спальни в Ashongman, Гана
Дом 3 спальни
Ashongman, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK098Этот объект недвижимости 3 спальня для себя - комплексные таунхаусы д…
$130,000
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