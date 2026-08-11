Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гана
  3. Ашанти
  4. Жилая

Жилье в Ашанти, Гана

;
дома
3
3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Aduaben, Гана
Дом 3 спальни
Aduaben, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KSI004Этот старт художественного развития - это эксклюзивное закрытое сообщ…
$350,000
Оставить заявку
Дом 5 спален в Кумаси, Гана
Дом 5 спален
Кумаси, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KSI002Этот дом с 5 спальнями расположен в Кумаси. Это свойство сдается в ар…
$230,000
Оставить заявку
Дом 6 спален в Kwadaso Municipal District, Гана
Дом 6 спален
Kwadaso Municipal District, Гана
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KSI005Этот дом представляет собой красивый дом с спальней 6 с персоналом в …
$300,000
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ашанти, Гана

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти