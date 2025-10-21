Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Юли-Ий
  4. Жилая

Жилье в Юлях-Ие, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Pahkala, Финляндия
Дом 4 комнаты
Pahkala, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$17,560
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Pahkala, Финляндия
Дом 6 комнат
Pahkala, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$20,989
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти