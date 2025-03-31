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Жильё в Пялькяне, Финляндия

дома
3
3 объекта найдено
Дом в Пялькяне, Финляндия
Дом
Пялькяне, Финляндия
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$245,394
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Дом 4 комнаты в Пялькяне, Финляндия
Дом 4 комнаты
Пялькяне, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Пялкяйнена в этом потрясающем отдельно стоящ…
$207,990
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Вилла 3 комнаты в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Пялькяне, Финляндия
Вилла 3 комнаты в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пялькяне, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$283,192
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов