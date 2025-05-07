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Дома с террасой в Этеля-Похьянмаа, Финляндия

Seinajoki sub region
6
Сейняйоки
5
1 объект найдено
Дом 9 комнат в Niemisto, Финляндия
Дом 9 комнат
Niemisto, Финляндия
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 247 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$676,658
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Этеля-Похьянмаа, Финляндия

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