  Финляндия
  Соданкюля
  Жилая
  Дом
  5. Дом

Дома в Соданкюля, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Соданкюля, Финляндия
Дом 3 комнаты
Соданкюля, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Этаж 1/3
Отдельный дом в Саттанене, Соданкиля, ищет новых владельцев. Этот трехэтажный дом имеет боль…
$214,313
Коттедж 3 комнаты в Unarin Luusua, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Unarin Luusua, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$164,409
