Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Расеборг
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Расеборге, Финляндия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Raseborg Sub Region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Raseborg Sub Region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Теперь на продажу в районе исторического Мустиона Руукки возле замка Мастион, пляжная недвиж…
$718,799
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Расеборге, Финляндия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти