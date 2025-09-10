Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Финляндия
  3. Raahe sub-region
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Терраса

Коттеджи с террасой в Raahe sub region, Финляндия

1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Пюхяйоки, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Пюхяйоки, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$56,153
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Параметры недвижимости в Raahe sub region, Финляндия

