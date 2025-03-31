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Жильё в Пуккила, Финляндия

дома
3
3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Пуккила, Финляндия
Дом 5 комнат
Пуккила, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$106,161
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Дом 5 комнат в Пуккила, Финляндия
Дом 5 комнат
Пуккила, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$145,160
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Дом 7 комнат в Пуккила, Финляндия
Дом 7 комнат
Пуккила, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$150,606
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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