Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Долгосрочная аренда
  4. Квартира
  5. Вид на море

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Финляндии

Материковая Финляндия
8
Уусимаа
4
Helsinki sub region
3
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Vaasa sub region, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,734
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти