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Дома возле озера в Пялькянах, Финляндия

1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Пялькяне, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Пялькяне, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/1
Сейчас продается ухоженный летний домик на берегу озера Куккиаярви. Коттедж быстро освобожда…
$85,474
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Международное агентство недвижимости Habita
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