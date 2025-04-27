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Дома в Пяйяте-Хяме, Финляндия

Lahti sub region
4
4 объекта найдено
Дом 6 комнат в Iitin kirkonkyla, Финляндия
Дом 6 комнат
Iitin kirkonkyla, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Этаж 3/3
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$145,567
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Iitin kirkonkyla, Финляндия
Дом 6 комнат
Iitin kirkonkyla, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$271,801
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Saaskjarvi, Финляндия
Дом 5 комнат
Saaskjarvi, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$204,021
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Sorronniemi, Финляндия
Дом 6 комнат
Sorronniemi, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$623,208
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Пяйяте-Хяме, Финляндия

с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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