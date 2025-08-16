Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Оулу
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Оулу, Финляндия

1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Ylikiiminki, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Ylikiiminki, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/1
Продается очень хорошая бревенчатая хижина в тихом месте в Иликиминг Исозаари, на берегу пре…
$63,656
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Параметры недвижимости в Оулу, Финляндия

