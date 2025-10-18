Показать объекты на карте Показать объекты списком
Отели в Северном Саво, Финляндия

коммерческая недвижимость
1 объект найдено
Отель 972 м² в Kuopio sub region, Финляндия
Отель 972 м²
Kuopio sub region, Финляндия
Площадь 972 м²
Этаж 1/2
A complex of five properties with 12 holiday apartments. Built in 2008. Partially own shore …
$1,46 млн
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
