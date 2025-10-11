Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Mikkeli sub-region
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Mikkeli sub region, Финляндия

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Mikkeli sub region, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Mikkeli sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$182,774
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Mikkeli sub region, Финляндия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти