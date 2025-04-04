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Жильё в Mikkelin seutukunta, Финляндия

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Кангасниеми, Финляндия
Дом 8 комнат
Кангасниеми, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$390,814
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Mikkelin seutukunta, Финляндия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов