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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с бассейном в Материковой Финляндии, Финляндия

Уусимаа
6
Helsinki sub region
4
Квартира Удалить
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Helsinki sub region, Финляндия
Квартира 1 комната
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$670
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Материковой Финляндии, Финляндия

с террасой