  2. Финляндия
  3. Loimaa sub-region
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Loimaa sub region, Финляндия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Марттила, Финляндия
Дом 6 комнат
Марттила, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 312 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$408,228
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
