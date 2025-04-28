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Виллы с террасой в Лапландии, Финляндия

Fell Lapland sub region
5
Киттиля
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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Салла, Финляндия
Вилла 5 комнат
Салла, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/2
Эта великолепная бревенчатая вилла расположена у подножия Саллатунтури, рядом с новым национ…
$232,918
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 6 комнат в Киттиля, Финляндия
Вилла 6 комнат
Киттиля, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$528,326
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Лапландии, Финляндия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
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