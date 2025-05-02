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Квартиры с бассейном в Котке, Финляндия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$89,842
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Котке, Финляндия

с террасой
с видом на море
Недорогая
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