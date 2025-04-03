Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Район Коиллисмаа
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Район Коиллисмаа, Финляндия

Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
Goiglo Hotel & Hostel в Куусамо, Финляндия
Goiglo Hotel & Hostel
Куусамо, Финляндия
Число комнат 33
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
Олемме iso hotellimajoitus Suomen vilkkaimmasta matkailukeskuksesta Рука - Куусамо. Hotelli …
$1,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов