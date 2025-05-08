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Коттеджи в Киттиле, Финляндия

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1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Киттиля, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Киттиля, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/2
Очень очаровательная каюта на собственном участке с видом на упавшую, расположенная рядом с …
$149,324
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Международное агентство недвижимости Habita
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