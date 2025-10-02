Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Финляндия
  3. Keuruu sub-region
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Keuruu sub region, Финляндия

Коттедж 2 комнаты в Кеуруу, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Кеуруу, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/1
Шаг в часть финской истории с этим исключительным свойством на берегу озера, первоначально п…
$127,653
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
